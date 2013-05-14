《了不起的盖茨比》将揭幕第66届戛纳电影节

5月13日在戛纳拍到的《了不起的盖茨比》的宣传海报。 REUTERS/Regis Duvignau

路透伦敦5月13日(记者 Belinda Goldsmith) - 电影《了不起的盖茨比》(The Great Gatsby)周三将开启2013年第66届戛纳电影节的序幕。这部美轮美奂的电影把观众带回到疯狂的20世纪20年代，那个与戛纳电影节的魅力和奢华相得益彰的年代。

这部3D电影由澳大利亚导演巴兹·鲁曼改编自美国知名作家菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)的同名小说，由好莱坞明星莱昂纳多·迪卡普里奥担当主演。戛纳电影节选择这部影片作为开幕片，让不少圈里人大跌眼镜，因开幕片通常是在戛纳电影节举行全球首映。

而《了不起的盖茨比》已在美国上映，反响不一，票房成绩不错。

预计出现在本届电影节红毯上的明星包括迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas) 、马特·达蒙(Matt Damon)、瑞恩·高斯林(Ryan Gosling)、艾玛·沃特森(Emma Watson)以及宝莱坞资深男星阿米塔布·巴沙坎(Amitabh Bachchan)等。

他们的影片将经受电影竞赛中最为残酷的考验之一--取悦戛纳电影节上那些挑剔的影评人。如果影评人不高兴，他们通常会在电影结束时发出嘘声。

在电影节背后，有多达4千名电影专业人士寻求在戛纳电影节上买卖下一部票房大片。戛纳电影节是一年当中最重要的电影市场。

索尼经典影业公司联合总裁伯纳德(Tom Bernard)表示：“这是一年中我最艰难的10天。电影节上总会有3、4部特别出彩的电影，你必须发现他们，所以这是一个侦探的工作。”

影评人对本次电影节选择放映的电影予以肯定，称这是一份强大、精心策划的名单，既有万众期待、票房有望大卖的影片，也有制作精良的艺术电影。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。