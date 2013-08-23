内容接地气影院大拓展，中国电影市场欣欣向荣

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月22日 - 在电影《中国合伙人》(American Dreams in China)中，成东青在北京一座废弃的工厂发表了一次演讲。雪花透过破损的屋顶飘落下来，由于停电，学生们打着手电筒听他演讲。

这部电影也是中国国产影片繁盛发展的一个印证。国产电影在中国的票房已经超过外国电影。中国也是继北美市场后全球第二大电影市场。

《中国合伙人》讲述了20世纪90年代一群中国年轻人想尽各种办法学习英语，只为能到海外读书的故事。

尽管票房收入依然不及北美市场，但随着电影银屏的迅速增加，影院向更多城市的扩展以及电影主题从武术向普通人生活的转变，中国今年有望再创纪录。

《中国合伙人》导演陈可辛近期在接受一家报纸采访时说，过去半年，老百姓在银幕上看到自己的生活，其实是对自己生活、文化的自豪。

这部根据新东方 创始人俞敏洪及其合伙人的真实故事改编的电影在上映后的前三天就斩获了逾1亿元(1,600万美元)票房。

根据相关政府机构的数据，《中国合伙人》是中国今年第五高票房电影，且中国上半年的电影总票房达到了近110亿元(18亿美元)。

艺恩娱乐咨询(Entgroup)资深分析师Kady Yang表示：“这对市场是个极大的推动，这为全年票房突破200亿元奠定了基础。”

如果中国实现了上述目标，即大约相当于33亿美元，这将轻松超越2012年28亿美元票房的官方数据。

这一票房收入虽不及北美市场去年108亿美元的票房，但普华永道认为中国很快会缩小这一差距。普华永道预计，中国票房未来五年将以年均15.6%的速度增长，到2017年将达到55亿美元。

今年上半年，国产电影在华票房比进口电影高出65%。相比去年同期，这可谓是大逆转。当时进口电影的票房几乎是国产电影票房的两倍。（完）