重庆武隆景区称《变形金刚4》违约 或采取法律手段

路透上海7月7日 - 《中国日报》报导称，好莱坞电影《变形金刚：绝迹重生》(Transformers: Age of Extinction)的中国拍摄地之一威胁要起诉该片制片方，称后者未能兑现其之前的协议承诺。

《变形金刚4》之前曾在重庆武隆县取景，重庆武隆喀斯特旅游公司称，该片在武隆场景中未按照约定标注“中国 武隆”地标字幕。

这也是该片在中国遭遇的第二起纷争。

《中国日报》援引重庆武隆旅游营销中心市场部经理李矗的说法报导称，武隆与《变形金刚4》片方1905电影网的合作协议明确要求在影片中植入“中国·武隆”的地标字幕，但在电影上映后发现片方未按照承诺履约。

李矗表示：“如协商不成，将不排除对片方提起诉讼。”

路透未能立即联系到派拉蒙的官员就此置评。

其他媒体报导称，重庆武隆对此也应该承担部分责任，因为武隆景区并非与电影出品方美国派拉蒙公司直接签订合作协议，而是由电影联合制片方之一的1905网络科技有限公司牵线搭桥，且出现这个问题也与武隆方面支付合同款项不及时有直接关系。

一名发言人称，景区旅游委员会计划周一在北京举行新闻发布会，就此纷争作出解释。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。