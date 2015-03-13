真人童话电影《灰姑娘》来袭 迪士尼瞄准成年女性腰包

3月1日，迪斯尼真人童话电影《灰姑娘》导演携演员在好莱坞首映式上亮相。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透洛杉矶3月11日 （记者 Piya Sinha-Roy） - 童话故事引人入胜，公主礼服绚丽华美，飘然若仙，孩童们神往不已。但随着迪士尼公司重磅推出《灰姑娘》真人电影，不仅孩童，大人们也可能被童话故事深深打动。

《灰姑娘》是迪士尼50年代的传奇动画片，如今由英国导演肯尼思·布拉纳（Kenneth Branagh）担任导演，制作真人版电影《灰姑娘》。影片中众星云集，莉莉·詹姆斯（Lily James）饰演灰姑娘，理查德·麦登（Richard Madden）饰演青蛙王子，奥斯卡影后凯特·布兰切特（Cate Blanchett）则出演迷人的邪恶继母。

影片将于周五强势登陆。据Boxoffice.com预计，该片首映当周，或将成为美国和加拿大票房冠军，吸金6,400万美元。但精明的迪士尼还有后招：推出面向成人的电影主题商品，包括受“水晶鞋”启发的高跟鞋，意图大赚特赚。

迪士尼请来零售、设计和化妆行业的知名大腕设计师与企业参与电影主题商品的制作。

萨克斯第五大道百货（Saks Fifth Avenue）聘请知名设计师打造真实版“水晶鞋”。Jerome C. Rousseau打造的午夜蓝细高跟起步价795美元，而Jimmy Choo设计的水晶镶嵌高跟售价4,595美元。

MAC Cosmetics推出了限量版的“灰姑娘”精灵仙尘眼影、腮红和唇膏，售价在17到44美元，发布几小时内即在网上售卖一空。

“迪士尼是如何赋予角色生命力，”MAC Cosmetics全球品牌总裁Karen Buglisi-Weiler说道，“以及这些角色是如何引发各个年龄群体的共鸣，这我们值得思考。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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