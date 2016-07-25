路透加州圣迭戈7月22日 - 当斯诺登与奥斯卡获奖导演斯通(Oliver Stone)会面，讨论一部关于自己人生的电影时，他从来没有想过他可以制作自己的电影处女作。斯诺登曾是美国国家安全局(NSA)的雇员，因为泄漏了一项秘密监听计划而逃到俄罗斯避难。

在电影《斯诺登》在圣迭戈展映后，斯诺登周四晚通过视频连线表示，最初斯通采访他，是想把他放入DVD花絮之中。在该片中，Joseph Gordon-Levitt)扮演斯诺登。

但斯诺登和斯通最终拍摄了九个镜头，制作成了一幕场景。在该场景中斯诺登谈到了自己的行动给其带来的恐惧。

“我详细地谈了个人价值，以及2013年以来发生的事对我而言意味着什么，”斯诺登说。“我想他喜欢这一段。人们似乎也有反响。”

这部定于9月上映的电影取材于2013年发生的一些事件。这些事件促使斯诺登揭露美国政府的大规模监听计划，并在政府对他提出间谍指控后逃离了美国。(完)