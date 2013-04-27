《被解放的姜戈》5月12日将在中国重新上映

2013年4月11日，一名女士在北京一家电影院外查看《被解放的姜戈》海报。 REUTERS/Jason Lee

路透洛杉矶4月26日 - 哥伦比亚电影公司周五称，由昆汀·塔伦蒂诺（Quentin Taratino）导演的《被解放的姜戈》（Django Unchained）将于5月12日在中国重新上映。据好莱坞一位消息人士称，该片在中国上映首日被叫停后进行了进一步的删减。

据上海某电影院线高层称，《被解放的姜戈》4月11日在中国首日公映时因“技术原因”突然被取消。

“我们很高兴地宣布，中国观众从5月12日周日开始可以观看《被解放的姜戈》了。大家对这部影片十分兴奋，也非常期待，认知度很高，我们对中国当局快速解决此事表示感谢，”哥伦比亚电影公司发表声明称。

对于《被解放的姜戈》有何改动以及该片本月早些时候在中国电影院线停映的原因，哥伦比亚电影公司拒绝发表评论。

尽管昆汀导演的影片以暴力闻名，但在4月上映之前，据报道称中国上映版的《被解放的姜戈》仅稍作删减，这让中国影迷十分期待。

国内媒体曾援引业内人士的说法称，该影片可能是因为一些未加处理的裸露镜头而被停映的。

好莱坞一位消息人士周五称，重新获准在中国上映的版本进行了进一步的删减，但未透露具体详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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