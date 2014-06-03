奥利弗·斯通将拍摄斯诺登电影

路透洛杉矶6月2日 - 英国《卫报》周一称，曾获奥斯卡奖的知名导演奥利弗·斯通（Oliver Stone）将改编该报记者哈丁（Luke Harding）的书作《斯诺登档案》，把美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）的故事搬上大银幕。

67岁的奥利弗·斯通和搭档制片人伯曼（Moritz Borman）已买下《斯诺登档案》的大银幕版权。

奥利弗·斯通在声明中说：“这是我们这个时代最伟大的故事之一。一个真正的挑战。我很高兴与《卫报》合作。”

奥利弗·斯通将担任该片的编剧和导演，电影还将采用《卫报》多名记者提供的资料。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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