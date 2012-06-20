《暮光之城》女主角成收入最高女星

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透纽约6月19日电---《福布斯》网站周二发布女星年度收入排名，因《暮光之城》系列影片一举成名的克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）位居榜首，她近期还出演了影片《白雪公主和猎人》。
2011年5月至2012年5月期间，22岁的斯图尔特吸金3,450万美元左右，安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）此次降至第四位。
卡梅隆·迪亚兹（Cameron Diaz）在《坏老师》一片中表现令人惊喜，以3,400万美元在榜单上位居第二。
《福布斯》洛杉矶分社社长波梅兰茨（Dorothy Pomerantz）称：“她（斯图尔特）是一颗冉冉升起的新星。她从历史上最卖座之一的电影中赚了不少钱。”
“今年荣登榜首的是一位有望成为巨星的年轻人。”
福布斯网站通过与经纪人、经理及律师讨论估算，统计女星片酬、广告代言等收入，最终出炉了这份榜单。
奥斯卡获奖影星桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）及朱莉分别以2,500万美元和2,000万美元位居第三、四位。
与斯图尔特联袂出演《白雪公主和猎人》的查理兹·塞隆（Charlize Theron）以1,800万美元位列第五。
欲查看该榜单完整排名，请点击here。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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