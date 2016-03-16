《夺宝奇兵5》定档2019年上映 斯皮尔伯格携哈里森·福特回归

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶3月15日（记者 Piya Sinha-Roy） - 迪士尼公司(DIS.N)周二称，《夺宝奇兵5》将于2019年7月上映，主演哈里森·福特及导演史蒂文·斯皮尔伯格双双回归。
73岁的哈里森·福特将再次饰演影片中的人物印第安纳·琼斯（Indiana Jones）。印第安纳·琼斯是一位考古学家和冒险家，首次出现在1981年上映的《夺宝奇兵1》中。
“印第安纳·琼斯是电影史上最伟大的英雄人物之一，我们迫不及待地想让他在2019年重登大银幕。”迪士尼董事长Alan Horn在声明中称。
迪士尼没有透露凯伦·阿兰（Karen Allen）及希安·拉博夫（Shia LaBeouf）是否加盟这片。凯伦·阿兰曾饰演印第安纳·琼斯的旧爱Marion，希安·拉博夫饰演过印第安纳·琼斯的儿子。
凯瑟琳·肯尼迪（Kathleen Kennedy）及弗兰克·马歇尔（Frank Marshall）将加盟该片的制作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。