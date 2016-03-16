《夺宝奇兵5》定档2019年上映 斯皮尔伯格携哈里森·福特回归

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月15日 - 迪士尼公司 周二称，《夺宝奇兵5》将于2019年7月上映，主演哈里森·福特及导演史蒂文·斯皮尔伯格双双回归。
73岁的哈里森·福特将再次饰演影片中的人物印第安纳·琼斯（Indiana Jones）。印第安纳·琼斯是一位考古学家和冒险家，首次出现在1981年上映的《夺宝奇兵1》中。
“印第安纳·琼斯是电影史上最伟大的英雄人物之一，我们迫不及待地想让他在2019年重登大银幕。”迪士尼董事长Alan Horn在声明中称。
迪士尼没有透露凯伦·阿兰（Karen Allen）及希安·拉博夫（Shia LaBeouf）是否加盟这片。凯伦·阿兰曾饰演印第安纳·琼斯的旧爱Marion，希安·拉博夫饰演过印第安纳·琼斯的儿子。
凯瑟琳·肯尼迪（Kathleen Kennedy）及弗兰克·马歇尔（Frank Marshall）将加盟该片的制作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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