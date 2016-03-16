《夺宝奇兵5》定档2019年上映 斯皮尔伯格携哈里森·福特回归

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶3月15日 - 迪士尼公司 周二称，《夺宝奇兵5》将于2019年7月上映，主演哈里森·福特及导演史蒂文·斯皮尔伯格双双回归。

73岁的哈里森·福特将再次饰演影片中的人物印第安纳·琼斯（Indiana Jones）。印第安纳·琼斯是一位考古学家和冒险家，首次出现在1981年上映的《夺宝奇兵1》中。

“印第安纳·琼斯是电影史上最伟大的英雄人物之一，我们迫不及待地想让他在2019年重登大银幕。”迪士尼董事长Alan Horn在声明中称。

迪士尼没有透露凯伦·阿兰（Karen Allen）及希安·拉博夫（Shia LaBeouf）是否加盟这片。凯伦·阿兰曾饰演印第安纳·琼斯的旧爱Marion，希安·拉博夫饰演过印第安纳·琼斯的儿子。

凯瑟琳·肯尼迪（Kathleen Kennedy）及弗兰克·马歇尔（Frank Marshall）将加盟该片的制作。（完）