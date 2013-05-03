好莱坞电影灵活变通 冀望获准进中国

路透上海4月30日 - 当超级英雄电影《钢铁侠3》在中国首映时，观众不仅会看到中国国内女星范冰冰的身影，还会看到在中国拍摄的一些场景。此举旨在开发中国有利可图且蒸蒸日上的电影市场。

中国DMG娱乐传媒集团和华特迪斯尼旗下漫威电影工作室(Marvel Studios)也希望，这些变化有助于这部电影通过中国严格的审查。

中国影评人朱大可表示，中国没有关于电影的法律，也没有具体的标准，审查委员会成员审查影片完全靠自己的评判。

在中国放映的每部电影都要经电影审查委员会审核。该委员会由包括官员、学者、电影杂志主编及导演在内的37人组成。裸露、暴力以及政治敏感场景均为审查内容。

此外，西方影片还必须满足委员会的“修改意见”，才能成为每年获准进入中国的34部好莱坞电影之一。中国2012年的票房收入增长30%，达到171亿元。

这些修改意见目前还不得而知，路透也无法联系到委员会成员置评。

因而进口电影变得十分灵活变通。最新的007电影《大破天幕杀机》(Skyfall)删除了若干个敏感场景，而动作惊悚片《环形使者》(Looper)则增加了中国演员。(完)

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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