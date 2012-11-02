朱迪·福斯特将获金球奖终身成就奖

路透洛杉矶11月1日电---好莱坞外国记者协会（HFPA）周四表示，曾两度获封奥斯卡影后的朱迪·福斯特（Jodie Foster）将在明年1月的金球奖颁奖典礼上获得终身成就奖，以表彰其40年职业生涯中作为演员、导演、制片人的成就。

金球奖主办方HFPA表示，福斯特将加入露西尔·鲍尔、芭芭拉·史翠珊、阿尔帕西诺、摩根·弗里曼、朱迪·嘉兰等人的行列，成为金球奖德米尔奖（Cecil B. DeMille award）的获得者。

HFPA主席塔克拉-欧赖利（Aida Takla-O'Reilly）在声明中称，“朱迪是一位多面的女人，她在许多方面都获得了不可估量的成就，她的事业将继续如此。”

现年49岁的福斯特3岁便开始了其演艺生涯，至今共出演过超过40部电影作品。福斯特在1976年因出演《出租车司机》（Taxi Driver）而声名鹊起，并以《被告》（The Accused）和《沉默的羔羊》两度获得奥斯卡最佳女主角荣誉。

除演员之外，福斯特还兼任导演、制片人，并成立了自己的制片公司Egg Pictures。

2013年金球奖颁奖典礼将於1月13日在洛杉矶贝弗利山庄举行。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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