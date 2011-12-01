汤姆·克鲁斯现身日本 为《碟中谍4》造势

路透东京12月1日电(记者 Kaori Kaneko)---好莱坞巨星汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)周四出席了《碟中谍4》(Mission Impossible)在日本的电影试映。该片下周将在全球首映。

现年49岁的克鲁斯将在《碟中谍4：幽灵协议》(Mission: Impossible- Ghost Protocol)中再次扮演拯救世界的超级间谍伊森·亨特(Ethan Hunt)。该片将有不少特技和武打场面，其中一些场景是在世界最高建筑--迪拜"哈利法塔"(Burj Khalifa)拍摄。

在《碟中谍4》中，伊森所在的特工小组成为了俄罗斯克里姆林宫恐怖爆炸案的替罪羊，并因此被解散。在没有任何後援和资源的情况下，该小组必须找到一个洗脱罪名并防止另一场袭击发生的办法。

《碟中谍》系列影片的全球票房已超过20亿美元。

12月16日和21日新片将分别在日本和美国上映。

该片由两届奥斯卡获奖导演布拉德·伯德(Brad Bird)执导，其他演员包括杰瑞米·雷纳（Jeremy Renner）、西蒙·佩吉(Simon Pegg)和宝拉·巴顿(Paula Patton)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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