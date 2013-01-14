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娱乐体育 | 2013年 1月 14日 星期一 09:54 BJT

《少年派》获11项奥斯卡提名 李安称有点受宠若惊

路透纽约1月10日（记者 Chris Michaud） - 凭借《断背山》荣获奥斯卡奖的导演李安周四表示，对《少年派的奇幻漂流》获得11项奥斯卡提名感到受宠若惊。

“对于《少年派的奇幻漂流》今早获得那么多提名，我非常荣幸，坦率地说，甚至有点受宠若惊，”李安在奥斯卡提名名单公布后发表声明称。

“有很多有才华的人为本片倾尽全力......看到他们受到这样的肯定，我非常感激。”

奥斯卡最终获奖名单将于2月24日揭晓。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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