《少年派》获11项奥斯卡提名 李安称有点受宠若惊

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透纽约1月10日（记者 Chris Michaud） - 凭借《断背山》荣获奥斯卡奖的导演李安周四表示，对《少年派的奇幻漂流》获得11项奥斯卡提名感到受宠若惊。
“对于《少年派的奇幻漂流》今早获得那么多提名，我非常荣幸，坦率地说，甚至有点受宠若惊，”李安在奥斯卡提名名单公布后发表声明称。
“有很多有才华的人为本片倾尽全力......看到他们受到这样的肯定，我非常感激。”
奥斯卡最终获奖名单将于2月24日揭晓。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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