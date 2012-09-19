俄罗斯或屏蔽YouTube 阻止亵渎伊斯兰教先知视频传播

路透莫斯科9月18日电（记者 Gleb Bryanski）---俄罗斯通信部长Nikolai Nikiforov周二称，根据将於11月1日生效的新法律，如果YouTube不删除亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的视频短片，该网站在俄罗斯将被全面屏蔽。

俄罗斯检方认为，这部在许多穆斯林国家引发暴力示威的视频短片属於极端主义，已要求法院下令禁播。

按照新的立法，互联网网站若载有俄罗斯禁止的内容，会被列入一个特别登记名单，互联网服务提供商之後将有一天时间来屏蔽涉及网站。

Nikiforov在Twitter上称：“因为这部视频短片，YouTube可能在俄罗斯境内被全面屏蔽。法律获得通过就会被执行。”Nikiforov是这部新法的反对者之一。

YouTube的母公司谷歌(GOOG.O)拒绝白宫删除这部视频短片的要求，但决定在埃及、利比亚等一些穆斯林国家屏蔽这段视频。

谷歌莫斯科办公室证实已接到俄罗斯检方的警告，但表示已交由总部处理此事。俄罗斯此前从未屏蔽过谷歌的服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。