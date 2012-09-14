利比亚在调查美领馆遇袭过程中逮捕四人

路透的黎波里9月13日电---利比亚内政部副部长谢里夫(Wanis al-Sharif)周四表示，利比亚当局在调查美国驻班加西领事馆遇袭事件中逮捕了四人。

周二夜间的这次袭击造成美国驻利比亚大使史蒂文森(Christopher Stevens)和另外三名官员身亡。袭击者认为美国拍摄的一部电影亵渎了伊斯兰教先知穆罕默德。

谢里夫对路透表示：“四人已被拘禁，我们正在审问他们，因他们涉嫌煽动此事件。”

他没有给出更多细节。

示威者周四还袭击了美国驻也门和埃及大使馆，美国战舰也进一步靠近利比亚。

美国总统奥巴马誓言要将此次袭击的罪魁绳之以法。美国国务卿希拉里则表示，美国政府与这部电影毫无关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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