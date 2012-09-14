利比亚在调查美领馆遇袭过程中逮捕四人

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透的黎波里9月13日电---利比亚内政部副部长谢里夫(Wanis al-Sharif)周四表示，利比亚当局在调查美国驻班加西领事馆遇袭事件中逮捕了四人。
周二夜间的这次袭击造成美国驻利比亚大使史蒂文森(Christopher Stevens)和另外三名官员身亡。袭击者认为美国拍摄的一部电影亵渎了伊斯兰教先知穆罕默德。
谢里夫对路透表示：“四人已被拘禁，我们正在审问他们，因他们涉嫌煽动此事件。”
他没有给出更多细节。
示威者周四还袭击了美国驻也门和埃及大使馆，美国战舰也进一步靠近利比亚。
美国总统奥巴马誓言要将此次袭击的罪魁绳之以法。美国国务卿希拉里则表示，美国政府与这部电影毫无关系。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。