法国将临时关闭驻20个国家使馆

路透巴黎9月19日电---法国表示，将於周五临时关闭该国位於20个国家的大使馆和学校。此前法国一家杂志刊登了几幅伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，该国担心这将使亵渎穆罕默德的影片引发的紧张态势进一步升级。

“我们确实决定采取预防措施，将关闭我们的建筑、大使馆、领事馆、文化中心以及学校，”法国外交部一名发言人称。本周五是穆斯林世界的祈祷日。

法国讽刺性杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）周三刊登了几幅伊斯兰教先知穆罕默德的漫画。法国当局已对该杂志此举提出批评，并派防暴警察保护其办公室。

该杂志的封面显示了一张一个正统派犹太教教徒（Orthodox Jew）用轮椅推着一个戴头巾的人的图片，内文中刊登了几张穆罕默德的漫画，还有一些穆罕默德裸体的漫画。

该杂志刊登这些漫画恰逢穆斯林世界大范围抗议一部互联网上传播的亵渎穆罕默德的影片之际。法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）指责《查理周刊》的这项决定为挑衅行为，指出他已下令安全机构加强保护法国驻穆斯林世界的外交机构。

去年11月，《查理周刊》就曾因刊登讥讽穆罕默德的漫画，导致其巴黎办公室遭到炸弹袭击起火。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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