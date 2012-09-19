法国将临时关闭驻20个国家使馆

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎9月19日电---法国表示，将於周五临时关闭该国位於20个国家的大使馆和学校。此前法国一家杂志刊登了几幅伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，该国担心这将使亵渎穆罕默德的影片引发的紧张态势进一步升级。
“我们确实决定采取预防措施，将关闭我们的建筑、大使馆、领事馆、文化中心以及学校，”法国外交部一名发言人称。本周五是穆斯林世界的祈祷日。
法国讽刺性杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）周三刊登了几幅伊斯兰教先知穆罕默德的漫画。法国当局已对该杂志此举提出批评，并派防暴警察保护其办公室。
该杂志的封面显示了一张一个正统派犹太教教徒（Orthodox Jew）用轮椅推着一个戴头巾的人的图片，内文中刊登了几张穆罕默德的漫画，还有一些穆罕默德裸体的漫画。
该杂志刊登这些漫画恰逢穆斯林世界大范围抗议一部互联网上传播的亵渎穆罕默德的影片之际。法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）指责《查理周刊》的这项决定为挑衅行为，指出他已下令安全机构加强保护法国驻穆斯林世界的外交机构。
去年11月，《查理周刊》就曾因刊登讥讽穆罕默德的漫画，导致其巴黎办公室遭到炸弹袭击起火。（完）
编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)