谷歌拒绝白宫删除YouTube反伊斯兰视频的要求

路透旧金山9月14日电(记者 Gerry Shih)---谷歌拒绝了白宫希望其重新考虑删除YouTube上《穆斯林的无知》这一反伊斯兰视频的要求。该视频在中东地区引发了反美抗议。

谷歌称，该公司在埃及和利比亚屏蔽了这段视频後，审查了印度和印尼的视频。美国驻埃及和利比亚的大使馆遭示威者冲击。

此前，对美领事馆袭击造成美国驻利比亚大使史蒂文森和另外三名使馆工作人员身亡。

谷歌称，公司进一步限制对该视频的访问是为遵循当地法律，而非出於政治压力所作出的回应。

谷歌表示：“我们已在印度和印尼等视该视频违法的国家限制了对其的访问，有鉴於埃及和利比亚的敏感形势，我们也限制了这两国对该视频的访问。这完全符合我们2007年制定的原则。”

白宫官员周五早些时候要求谷歌重新审查该视频是否违反YouTube服务条款。

谷歌周三曾表示，该视频符合其服务条款。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。