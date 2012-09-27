反伊斯兰影片女演员向美联邦法庭起诉YouTube和制片人

中国最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透洛杉矶9月26日电---参与拍摄亵渎伊斯兰教先知影片的女演员加西亚（Cindy Lee Garcia）周三向美国联邦法庭起诉，要求将该影片从YouTube网站上删除。她表示自己参与该片拍摄纯属受骗。
加西亚在诉状中将在线视频网站YouTube及其母公司谷歌列为被告，被指控的还包括一名埃及裔美国基督徒，後者被认为是这部短片的幕後制作人。
上周，洛杉矶高等法院法官拒绝了加西亚提出的临时限制令请求，她请求法院责令YouTube网站停止提供这段长13分钟视频的播放服务。禁播请求遭拒意味着她在联邦法庭的起诉也不大可能获得法官支持。
在递交给位於加州圣克拉拉市的美国地方法院的诉状中，加西亚表示谷歌未经她的许可，在YouTube上播放上述短片，侵犯了她因出演影片而获得的版权。
加西亚的指控称现年55岁的Nakoula Basseley Nakoula是这部短片的制作人，後者曾因诈骗罪在联邦监狱服刑。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)