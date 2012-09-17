西方国家驻穆斯林世界大使馆依然保持高度警惕

路透迪拜9月16日电(记者 Robin Pomeroy)---西方国家在穆斯林世界的大使馆周日依然保持高度警惕，美国也呼吁各界加强戒备。此前数日，一部被认为亵渎了先知穆罕默德的美国电影引发了穆斯林世界的反美暴力事件。

利比亚国民议会负责人表示，对美国在班加西领事馆的袭击看似更像是某组织蓄谋已久的攻击，而非因一场电影引发的自发反应。

对美领事馆袭击造成美国驻利比亚大使史蒂文森和另外三名使馆工作人员身亡。

针对该电影的抗议周日继续在各地上演，西方外交代表紧张不安。德国在美国之後撤回了该国驻苏丹的部分使馆工作人员。德国驻苏丹大使馆周五被抗议者冲击。

华府周六要求非必要工作人员和家属离开驻苏丹使馆。此前，苏丹政府驳回了美国派遣海军陆战队护卫其使馆安全的请求。

美国驻突尼斯的非必要工作人员也被撤离，在驻当地大使馆周五成为抗议者攻击目标後，华府要求美国公民离开突尼斯市。

各地的抗议活动在周五达到高潮，周末趋缓。周日，大约有350人高喊口号，聚集在美国驻伦敦大使馆外。一部分抗议者在土耳其首都安卡拉的美国大使馆外焚烧了一面美国国旗。巴基斯坦多地也爆发了示威抗议活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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