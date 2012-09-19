奥巴马：穆斯林世界须帮助保护海外美国公民

路透纽约9月18日电---美国总统奥巴马周二敦促穆斯林世界领导人帮助确保美国公民在他们国家的安全。此前，穆斯林世界爆发了一波针对美国外交机构的暴力事件。

奥巴马在接受CBS电视台节目采访时表示：“我们必须向穆斯林世界传达的讯息是：我们期待你们与我们合作，保护我们公民的安全。我们期望他们全面合作，因为这是世界运行的唯一方式。”

因一部在美国加州制作的电影据称亵渎了伊斯兰教先知穆罕默德，美国驻利比亚领事馆遇袭，随後示威者袭击了美国在多国的大使馆并焚烧美国国旗。

奥巴马称这部电影“令人作呕”，但表示这不是暴力的借口。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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