美情报机构未就中东骚乱威胁发布高级别预警

路透华盛顿9月13日电（记者 Mark Hosenball）---尽管美国当局认为周二爆发的利比亚和埃及反美暴力活动是三天前一个阿拉伯谈话节目引发的，美国官员表示并未向美国在中东地区的外事机构发布高级别警报。

埃及电视台al-Nas上周六在一个节目中播放了一个英语电影的部分片段，他们称该影片亵渎穆斯林教先知穆罕默德。

al-Nas所播放的片段来自电影《Innocence of Muslims》，该部影片将先知穆罕默德描绘成花花公子、暴徒和骚扰儿童的人。

尽管美国政府官员知晓该影片的内容具有煽动性，三名官员称节目的播出并未引发情报机构或国务院发布可能出现针对美国在伊斯兰世界外事机构的高级别警报。

周二美国驻利比亚班加西领事馆遇袭，导致美国驻利比亚大使及另外三名外交人员死亡。美国官员称，袭击可能由一个或多个武装组织策划。

一名官员表示，至少一个有关中东地区可能出现骚乱的警告在政府内流传，不过严重性并不大，没有导致紧急安全预防措施的大幅提升。

前美国中东和南亚首席情报分析师Paul Pillar指出，每周有太多关於煽动性的东西啦，对所有的都发出警告根本无用，无法预测利比亚、埃及和其他地方发生的这类暴力活动。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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