也门安全部队封锁美国使馆街区道路

路透萨纳9月14日电---也门安全部队周五封锁美国驻该国使馆附近的街道，以准备应对针对一部亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的电影将举行的暴力抗议。一天前，抗议者强行冲进美国使馆，与警察发生冲突。

数百人聚集在美国使馆附近的清真寺，准备进行星期五祈祷，他们手拿标语牌，高喊反对上述电影的口号。

一个标语写道，“驱逐美国大使！美国去死吧，以色列去死吧！”

美国使馆附近一名站岗的士兵告诉路透，安全部队预计祈祷完成後会出现更多示威者。

当地媒体周五报导称，一组美国海军陆战队员周四飞抵萨纳国际机场，以加强美国使馆的安全力量。美国驻也门使馆发言人拒绝就此事置评。

周四的抗议活动造成至少一人死亡，15人受伤。美国使馆工作人员无人受伤，但也门总统哈迪对周四的袭击发出谴责，称也门将对此展开调查。

该使馆告知美国公民，预计将会有更多针对该部电影的抗议活动，周六将关闭其领事服务。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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