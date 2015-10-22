《007：幽灵党》看似“最后的作品” 片长两个多小时

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦10月22日（记者 Michael Roddy） - 《007》系列新片《007：幽灵党》（Spectre）中的邦女郎名为玛德琳·斯旺（Madeleine Swann）可能不是个巧合，因为该片对一些参与者来说似乎是最后的作品（swan song）。
第四次扮演邦德的演员丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）和第二次担任007影片导演的萨姆·门德斯（Sam Mendes）都被广泛报导称想退出“007”系列电影。
克雷格甚至说，他宁可割腕也不愿再出演“007”系列电影。
《007：幽灵党》长达两个多小时，带着观众从墨西哥城到伦敦、罗马、奥地利、突尼斯，然后又回到了伦敦，令人有种厌倦的感觉。
联合制片人迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）在伦敦称，他希望媒体发表观点，而不是剧透。该片将于下周在英国上映。（完）
（Michael Roddy是路透欧洲娱乐编辑。以上内容仅代表其个人观点）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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