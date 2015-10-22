《007：幽灵党》看似“最后的作品” 片长两个多小时

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)(本文作者Michael Roddy是路透欧洲娱乐编辑，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦10月22日 - 《007》系列新片《007：幽灵党》（Spectre）中的邦女郎名为玛德琳·斯旺（Madeleine Swann）可能不是个巧合，因为该片对一些参与者来说似乎是最后的作品（swan song）。
第四次扮演邦德的演员丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）和第二次担任007影片导演的萨姆·门德斯（Sam Mendes）都被广泛报道称想退出“007”系列电影。
克雷格甚至说，他宁可割腕也不愿再出演“007”系列电影。
《幽灵党》长达两个多小时，带着观众从墨西哥城到伦敦、罗马、奥地利、突尼斯，然后又回到了伦敦，令人有种厌倦的感觉。
联合制片人迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）在伦敦称，他希望媒体发表观点，而不是剧透。该片将于下周在英国上映。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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