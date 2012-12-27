娜塔丽·波特曼和克里斯汀·斯图尔特成好莱坞最具商业价值明星

路透纽约12月26日 - 根据福布斯网站Forbes.com公布的结果，娜塔丽·波特曼(Natalie Portman)和克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)成为好莱坞最具商业价值的明星，由她们出演的电影为片商带来的平均回报额最高。

奥斯卡影后娜塔丽·波特曼名列“好莱坞最具投资回报价值的演员榜”榜首，片商在她身上每投资1美元便可赚到42.70美元。

波特曼凭借电影《黑天鹅》摘得奥斯卡最佳女演员殊荣。该片投资额约为1,300万美元，但其全球票房达到3.29亿美元。

Forbes.com表示：“我们估计波特曼的投资回报率为1:42.70，而黑人明星艾迪·墨菲的投资回报率则仅为1：2.30。”

《暮光之城》女主演克里斯汀·斯图尔特也不甘示弱，其投资回报率为1：40.60。她同时也是福布斯榜单上收入最高的好莱坞女演员，其2012年的收入约为3,450万美元。

Forbes.com称“斯图尔特在过去三年中赚了个盆满钵溢，且由于《暮光之城》而有不错的回报率。即便她在上两部影片中的片酬高达2,500万美元，但她显然值这个价。”

Forbes.com根据演员片酬、过去三年参演的三部影片的全球票房预估计算出投资回报额。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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