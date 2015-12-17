《星球大战：原力觉醒》入围美国电影学会“年度十佳影片”

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶12月16日 （记者 Piya Sinha-Roy） - 《星球大战：原力觉醒》周三入围美国电影学会（AFI）“年度十佳影片”，摘下首奖。
《星球大战：原力觉醒》本周在全球上映。一同入围该榜单的还有华尔街题材电影《大空头》（The Big Short）以及女同题材电影《卡萝尔》（Carol）。
AFI的十佳名单由评论家、学者、影视艺术家和AFI受托人共同评出，时间紧随今年的金球奖与美国演员工会奖提名之后。
或许因评委尚未看过影片，导致《星球大战》没有获得金球奖或者美国演员工会奖的提名，但获得AFI提名让该片成为明年奥斯卡奖的潜在竞争者。《星球大战》上映前一直高度保密。
相比充满动作场景与特效的“大片”，电影奖项的评委们通常较青睐更富戏剧性、更接地气的故事。然而，今年《星球大战：原力觉醒》却与动作大片《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》（Mad Max: Fury Road）以及《火星救援》（The Martian）一道上了AFI的榜单。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。