《星球大战：原力觉醒》入围美国电影学会“年度十佳影片”

路透洛杉矶12月16日 （记者 Piya Sinha-Roy） - 《星球大战：原力觉醒》周三入围美国电影学会（AFI）“年度十佳影片”，摘下首奖。

《星球大战：原力觉醒》本周在全球上映。一同入围该榜单的还有华尔街题材电影《大空头》（The Big Short）以及女同题材电影《卡萝尔》（Carol）。

AFI的十佳名单由评论家、学者、影视艺术家和AFI受托人共同评出，时间紧随今年的金球奖与美国演员工会奖提名之后。

或许因评委尚未看过影片，导致《星球大战》没有获得金球奖或者美国演员工会奖的提名，但获得AFI提名让该片成为明年奥斯卡奖的潜在竞争者。《星球大战》上映前一直高度保密。

相比充满动作场景与特效的“大片”，电影奖项的评委们通常较青睐更富戏剧性、更接地气的故事。然而，今年《星球大战：原力觉醒》却与动作大片《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》（Mad Max: Fury Road）以及《火星救援》（The Martian）一道上了AFI的榜单。（完）