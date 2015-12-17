《星球大战：原力觉醒》入围美国电影学会“年度十佳影片”

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月16日 - 《星球大战：原力觉醒》周三入围美国电影学会（AFI）“年度十佳影片”，摘下首奖。
《星球大战：原力觉醒》本周在全球上映。一同入围该榜单的还有华尔街题材电影《大空头》（The Big Short）以及女同题材电影《卡萝尔》（Carol）。
AFI的十佳名单由评论家、学者、影视艺术家和AFI受托人共同评出，时间紧随今年的金球奖与美国演员工会奖提名之后。
或许因评委尚未看过影片，导致《星球大战》没有获得金球奖或者美国演员工会奖的提名，但获得AFI提名让该片成为明年奥斯卡奖的潜在竞争者。《星球大战》上映前一直高度保密。
相比充满动作场景与特效的“大片”，电影奖项的评委们通常较青睐更富戏剧性、更接地气的故事。然而，今年《星球大战：原力觉醒》却与动作大片《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》（Mad Max: Fury Road）以及《火星救援》（The Martian）一道上了AFI的榜单。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导