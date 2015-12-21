《星球大战7》创票房纪录，全球吸金逾5亿美元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月21日 - 迪士尼公司 出品的《星球大战：原力觉醒》打破票房纪录，截至周日全球票房预计达5.17亿美元。
时隔10年后，这部《星球大战》系列最新作成为好莱坞历史上北美首周末票房最高影片，周末在美国和加拿大的票房达2.38亿美元，在英国、澳大利亚、俄罗斯及其他地方的票房亦创纪录。
在洛杉矶，数千人参加了星战光剑决斗活动；一对澳大利亚影迷在排队买票的过程中举行了婚礼。美国总统奥巴马在周五新闻发布会结束时称，他要去看该影片了。总统参选人希拉里在周六民主党辩论结束时称：“愿原力与大家同在。”
“我觉得电影史上没有一部影片一上映就受到他们（影迷）如此热捧。”Exhibitor Relations Co资深票房分析师Jeff Bock说。“这是巨大、巨大的成功。”
《星球大战》首部影片于1977年上映，《原力觉醒》是该系列的第七部。
编译：侯雪萍 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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