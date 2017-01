乔布斯纪录片9月上映 讲述才华横溢与冷酷无情的矛盾体

路透纽约8月28日 (记者 Jill Serjeant) - 苹果AAPL.0共同创始人史蒂夫·乔布斯逝去四年后,他的光环依然让公众着迷不已。今秋将新上映两部大型电影,细述乔布斯的生命与事业点滴。

对于荣获过奥斯卡金像奖的纪录片导演阿莱克斯·吉布内(Alex Gibney)来说,这也是重新打量这位苛刻的完美主义者的时候。乔布斯颠覆了人们通讯交流的方式,但他对朋友、家人和同事的态度有时却充满了矛盾。

电影《乔布斯:与机器的不解之缘》(Steve Jobs: The Man in the Machine)没有提供新的事实。但电影呈现了两个不同的乔布斯:一个是曾梦想成为佛教徒的乔布斯,一个是商人乔布斯。商人乔布斯最初拒绝承认自己的第一个孩子,掌舵苹果期间中国的iPhone代工厂收入微薄,一边囊进数以亿美元计的利润,一边却缩减慈善项目。

“他有僧侣的专注,却无僧侣的同情心,”这是吉布内在影片中的评论。影片的宣传标语是“勇敢无畏。才华横溢。冷酷无情。”

这部纪录片将于9月4日登陆美国影院。纪录片使用了乔布斯的档案影像,并采访了记者、乔布斯生前的一些朋友以及苹果公司的前雇员。苹果公司和乔布斯的遗孀劳伦均拒绝合作。

吉布内称,影片并非为了贬低乔布斯。

“促使我制作影片的是,为何这么多不认识乔布斯的人会在他离世时流泪,”他说道。

另一部有关乔布斯的同名电影《史蒂夫·乔布斯》(Steve Jobs)由迈克尔·法斯宾德(Michael Fassbender)饰演乔布斯,将于10月上映。(完)

编译:刘珞焱 发稿:王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。