专访：“史蒂夫·乔布斯”是极具魅力的形象--苹果前CEO

路透10月12日（记者Julia Love） - 苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯离世已有四年，他已成为好莱坞的钟爱题材，但他精彩而急躁的个性却很难演绎。

不过苹果前CEO约翰·斯卡利(John Sculley)和苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）在近期上映的乔布斯传记影片中瞥到了他们老友的些微影子。

“沃兹和我观看影片时有很多次都感叹，‘哇，这真的像是史蒂夫，’”斯卡利在专访中对路透说道，并称他与沃兹尼亚克讨论过这部影片。

《史蒂夫·乔布斯》是第三部刻画这位科技界大家的影片，也同样遭到业内人士的抗议，称该片呈现的乔布斯形象过于严酷。

斯卡利附和这些抗议之声，表示该片描绘了乔布斯与女儿的紧张关系，但只是从一个方面展现了这个复杂人物。

“我很了解年轻时的史蒂夫，他本人比人们仅仅通过电影看到的史蒂夫要伟大、好得多。”

“人们喜欢与史蒂夫一起工作，”斯卡利说道。“他能把我们所有人都调动起来。”（完）