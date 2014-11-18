日本“硬汉”男星高仓健去世

路透东京11月18日 - 在逾100部影片中以塑造“硬汉”形象而着称的日本演员高仓健去世，享年83岁。

他的经纪公司周二宣布，高仓健11月10日因淋巴癌去世。高仓健除参演日本影片外，还曾与西德尼·波拉克和张艺谋等外国导演合作，凭借参演雷利·史考特导演的《黑雨》而为西方观众熟知。

高仓健出生于日本西南部九州岛的大分市，原名小田刚一，他在1955年因出于好奇参加了东映株式会社的一次试镜，从而开始电影生涯。

高仓健1975年出演波拉克执导的《高手》(The Yakuza)一片而为海外观众所熟知，该片中他与美国演员罗伯特·米彻姆搭档，他在1992年还出演过美国喜剧片《棒球先生》。2005年他出演了张艺谋执导的《千里走单骑》。

真正让西方观众认识高仓健的影片是1989年的《黑雨》，他在片中扮演一名日本警察，与迈克尔·道格拉斯扮演的情绪暴躁的纽约警察搭档办案。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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