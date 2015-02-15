伊朗电影《出租车》摘得柏林电影节“金熊奖”

路透巴黎2月14日 - 伊朗导演贾法·帕纳西（Jafar Panahi）执导的电影《出租车》拿下第65届柏林国际电影节最佳影片“金熊奖”。

罗马尼亚导演拉杜·茹德（Radu Jude）和波兰导演玛高扎塔·施莫夫兹卡（Malgorzata Szumowksa）分享了最佳导演奖，他们分别执导了《喝彩》（Aferimi）和《身体》（Body）。

汤姆·康特奈（Tom Courtenay）凭借在影片《45年》中的精彩表演摘得最佳男演员奖，而夏洛特·兰普林也因该片赢得最佳女演员奖。

美国导演兼制片人达伦·阿罗诺夫斯基（Daniel Aronofsky）领衔的七人评审团选出上述奖项得主。

本届电影节为期11天，集中展映了400多部影片，其中19部影片参加了主要奖项的角逐。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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