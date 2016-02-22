《海上火焰》捧得柏林电影节最佳影片金熊奖

吉安弗兰克·罗西执导的的《海上火焰》摘得第66届柏林国际电影节最佳影片金熊奖，摄于2016年2月20日。 REUTERS/Bernd von Jutrczenka

路透柏林2月20日（记者 Michael Roddy） - 吉安弗兰克·罗西执导的的《海上火焰》（Fuocoammare）周六摘得柏林国际电影节最佳影片金熊奖。这是一部反映意大利兰佩杜萨岛附近地中海上难民危机题材的纪录片。

本届电影节对难民持欢迎态度，为他们发放免费票，而相关题材的《海上火焰》可谓为电影节画龙点睛。

罗西借这部电影向那些冒着生命危险逃离战争和贫困的人们以及兰佩杜萨岛上欢迎难民到来的人们致敬。

“此时此刻，我内心深处的思想无疑寄予那些曾踏上希望之旅却从未抵达兰佩杜萨的人们，”罗西台上发表获奖致辞时说道。

本届柏林电影节评审团大奖银熊奖归属《萨拉热窝之死》（Smrt u Sarajevu）及其导演丹尼斯·塔诺维奇。（完）