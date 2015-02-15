伊朗电影《出租车》摘得柏林电影节“金熊奖”

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透巴黎2月14日 - 伊朗导演贾法·帕纳西（Jafar Panahi）执导的电影《出租车》拿下第65届柏林国际电影节最佳影片“金熊奖”。
罗马尼亚导演拉杜·茹德（Radu Jude）和波兰导演玛高扎塔·施莫夫兹卡（Malgorzata Szumowksa）分享了最佳导演奖，他们分别执导了《喝彩》（Aferimi）和《身体》（Body）。
汤姆·康特奈（Tom Courtenay）凭借在影片《45年》中的精彩表演摘得最佳男演员奖，而夏洛特·兰普林也因该片赢得最佳女演员奖。
美国导演兼制片人达伦·阿罗诺夫斯基（Daniel Aronofsky）领衔的七人评审团选出上述奖项得主。
本届电影节为期11天，集中展映了400多部影片，其中19部影片参加了主要奖项的角逐。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)