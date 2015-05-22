唐风《聂隐娘》惊艳亮相 戛纳好评如潮

路透法国戛纳5月21日 （记者 Michael Roddy） - 台湾导演侯孝贤周四表示，他一直不想拍千篇一律“踢踢打打”的武侠电影，这次进入第68届戛纳电影节主竞赛单元的《聂隐娘》，亦非例外。

影片《聂隐娘》讲述的是一名唐朝女刺客的故事。舒淇饰演的女刺客聂隐娘，或藏身屋顶，或隐匿树间，直扑目标，匕首挥洒中，即取敌手性命。

聂隐娘尚年幼时，被一尼姑掳走，经其训练，成为武道高手，可以轻易打飞对手的夺命之剑，亦能撂倒一群皇宫侍卫。

但与寻常武侠电影相比，《聂隐娘》却独辟蹊径。片中打斗与杀戮的古装场景，堪比唐诗婉转流泻，又好似泼墨国画一般纵横写意，将观众带回一个久已消逝的时空之间。

影片故事取材于唐人裴铏的《传奇》，打斗场面看起来真实可信，而非虚构幻想。即使以原书的视角，一名女子屠戮众多大内好手，也更像是一种传奇。

侯孝贤称，影片按他的标准制作，成本高达1,500万美元，即使不叫座，他也不会转去拍更主流或者商业化的影片。

《综艺》杂志(Variety)称，影片“以引人入胜的方式，缓慢铺开……创作手法精致典雅，前所未有，令人呼吸凝滞”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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