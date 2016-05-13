朱迪·福斯特执导的《金钱怪兽》戛纳首映 克鲁尼与罗伯茨联袂主演

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记者 Julien Pretot

路透法国戛纳5月12日 - 朱迪·福斯特（Jodie Foster）执导的《金钱怪兽》（Money Monster）周四在戛纳电影节首映。

这是福斯特执导的第四部剧情片，影片讲述乔治·克鲁尼（George Clooney）扮演的电视财经嘉宾在直播时遭到一位幻想破灭的观众劫持。杰克·奥康奈尔（Jack O'Connell）饰演的劫持者因听从该专家建议损失金钱，之后决定报复。

“我以前没看到好莱坞对金融危机作出太多回应，”在片中扮演一位银行家的多尼米克·韦斯特（Dominic West）在首映式前对记者表示。韦斯特曾出演剧集《火线重案组》（The Wire）和《婚外情事》（The Affair）。

“影片因此吸引了我——影片以非常形象化、戏剧化的方式，（将金融危机）归咎于银行家，我认为这种方式引发了强烈共鸣。然后我意识到我要扮演的是邪恶的银行家。”韦斯特说道。

茱莉亚·罗伯茨（Julia Roberts）在片中联袂主演，该片是她的戛纳首秀。

克鲁尼也称赞影片试图表达的教训意味。