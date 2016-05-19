虚拟现实电影亮相戛纳电影节 有人欢喜有人忧

2016年1月8日在拉斯维加的电子展中拍到的观众体验虚拟现实电影。 REUTERS/Steve Marcus

路透法国戛纳5月18日（记者 Matt Gooderick） - 在今年的戛纳电影节上，虚拟现实（VR）电影同传统电影一道亮相。

在戛纳电影节交易市场，有一个专门展示虚拟现实技术的展厅，播放虚拟现实电影并供大家进行讨论。

展示的虚拟现实电影均为短片，包括埃里克·达奈尔（Eric Darnell）执导的《Invasion!》的六分钟短片。达奈尔是卡通电影《马达加斯加》的联合导演。

“依我之见，它（虚拟现实技术）并非只是电影院的延伸，它有它的独特性，至于它能提供怎样的帮助，我们不得不去努力发现。”达奈尔称。

“它真的是一个全新的电影语言。”

另一部在戛纳电影节上展示的虚拟现实电影是《巨人传》（Giant）。该影片导演Milica Zec称，虚拟现实体验意味着观众可以选择观影地点和观看内容。

“你需要清楚观众现在有了360度的观看视角，你不得不应对这种情况，普通的电影是观众看着眼前的银幕，但现在观众像是身在银幕之中。”

不过，并非所有人都看好虚拟现实电影。导演斯皮尔伯格（Steven Spielberg）称，此类电影将“产生深远的影响”，但它却是“一个危险的介质”。

“我说它危险的唯一原因是它给了观众太多的维度，他们不需要去追随故事讲述者的叙事方向，而自己选择想去看什么，”斯皮尔伯格在一次接受采访时说。（完）