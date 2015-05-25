法国成戛纳电影节大赢家 侯孝贤荣膺最佳导演

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透戛纳5月24日（记者Michael Roddy） - 周日，由雅克·欧迪亚(Jacques Audiard)执导的法国影片《流浪的迪潘》(Dheepan)斩获第68届戛纳电影节“金棕榈”最佳影片奖。法国本土电影在本届戛纳上大放光彩，意大利影片和演员凯特·布兰切特则颗粒无收。
匈牙利导演的拉斯洛·杰莱斯(Laszlo Nemes)的《索尔之子》(Saul Fia/Son of Saul)荣获评审团大奖。
希腊导演欧格斯·兰斯莫斯(Yorgos Lanthimos)的《龙虾》(The Lobster)赢得评审团奖。
台湾导演侯孝贤凭影片《聂隐娘》荣获最佳导演奖，米歇尔·弗兰克(Michel Franco)凭其编导的墨西哥影片《慢性》(Chronic)赢得最佳编剧奖。
在《卡罗尔》(Carol)中演绎同性恋情的凯特·布兰切特虽赢得一片赞誉，却与最佳女演员奖项失之交臂。而《卡罗尔》中另一主演鲁妮·玛拉(Rooney Mara)与《我的国王》(My King)中的主演、法国演员艾玛纽尔·贝克特(Emmanuelle Bercot)分获最佳女演员奖。
法国演员文森特·林顿(Vincent Lindon)凭借其在影片《市场法律》(The Measure of a Man)中的上佳表演赢得最佳男演员奖。
三部进入主竞赛单元的意大利影片毫无斩获。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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