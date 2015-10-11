丹尼尔·克雷格称宁可割腕也不愿再演“007”

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月10日 - 英国男星丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）接受采访称，他宁可割腕也不愿再出演“007”系列电影。克雷格已是第四次担纲詹姆斯·邦德一角，最新一部“007”影片《幽灵党》（《Spectre》）本月晚些时候即将上映。
“我宁可打碎这个杯子，割破自己的手腕（也不愿再演），”47岁的克雷格接受英国娱乐杂志《Time Out》采访被问及他是否会再次出演邦德一角时表示。
“不，现在不想。完全不想。还好。现在我已经从里面走出来了。我只想干点别的，”克雷格在本周发布于《Time Out》网站的访谈中表示。
该杂志称，上述访谈是在7月进行的，就在《幽灵党》拍完不久。《幽灵党》是007系列电影的第24部。
克雷格称，要达到邦德这个形象的标准非常困难，在《幽灵党》中他已竭尽全力。
“我已将我对于邦德电影的一切想法投入《幽灵党》中。我对于邦德的想象已经枯竭。如果你问我怎么去出演另一部邦德电影？我完全没有头绪。太空戏？好极了！他们已经用过了。让我们再来一次。”
《幽灵党》将于10月26日在英国和爱尔兰开始上映，11月初在全球其他地方登陆影院。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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