丹尼尔·克雷格称宁可割腕也不愿再演“007”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月10日 - 英国男星丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）接受采访称，他宁可割腕也不愿再出演“007”系列电影。克雷格已是第四次担纲詹姆斯·邦德一角，最新一部“007”影片《幽灵党》（《Spectre》）本月晚些时候即将上映。

“我宁可打碎这个杯子，割破自己的手腕（也不愿再演），”47岁的克雷格接受英国娱乐杂志《Time Out》采访被问及他是否会再次出演邦德一角时表示。

“不，现在不想。完全不想。还好。现在我已经从里面走出来了。我只想干点别的，”克雷格在本周发布于《Time Out》网站的访谈中表示。

该杂志称，上述访谈是在7月进行的，就在《幽灵党》拍完不久。《幽灵党》是007系列电影的第24部。

克雷格称，要达到邦德这个形象的标准非常困难，在《幽灵党》中他已竭尽全力。

“我已将我对于邦德电影的一切想法投入《幽灵党》中。我对于邦德的想象已经枯竭。如果你问我怎么去出演另一部邦德电影？我完全没有头绪。太空戏？好极了！他们已经用过了。让我们再来一次。”

《幽灵党》将于10月26日在英国和爱尔兰开始上映，11月初在全球其他地方登陆影院。(完)