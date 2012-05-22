“财政悬崖”或阻碍美国经济复苏--OECD

* 2013年实施财政紧缩可能会抑制经济复苏

* 财政紧缩必须只能逐步实施

* OECD预计美国经济今年增长2.4%,2013年增长2.6%

路透华盛顿5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发出警告,如果明年财政大幅紧缩,可能抑制美国经济复苏.OECD敦促美国政府只能逐步推进财政紧缩.

美国推出的一系列减支和增税措施--被称为"财政悬崖"--将於明年1月生效实施,除非中途有政界人士同意推迟至少其中部分措施.

前总统布什制定的减税和针对长期失业人群的失业补贴措施均将到期.此外,由於去年国会未能就降低预算赤字达成全面协议,联邦政府将着手把支出全面削减1.2万亿美元.

OECD在最新的经济展望中称,鉴於美国经济依然脆弱,这些措施标志着美国财政政策出现不合时宜的180度大转弯.

"减税和紧急失业补贴按计划到期,外加联邦自动减支程序启动,将导致2013年财政急剧紧缩,可能抑制美国经济复苏,"OECD称.

它没有具体说明,如果当所有减税措施失效的同时全面实施减支,将对美国国内生产总值(GDP)有什麽样的影响.

华尔街分析师预测,如果国会议员未能达成协议,明年财政紧缩料约为6,000亿美元,相当於GDP的4%.

不过,多数分析师预计,国会能找到缓和冲击的办法.

OECD在展望报告中称,美国经济今明两年料分别增长2.4%和2.6%.这一预估基於的前提假设是,今明两年美国预算赤字的缩减规模分别相当於GDP的1%和1.5%.

美国政府预算赤字已连续三年超过1万亿美元,且有可能连续第四年保持该趋势.

**拖累经济增长**

"以平稳渐进的步伐整顿财政将能大幅降低抑制经济复苏的风险,对长期财政可持续性的影响也会很小,"OECD称.

OECD表示,美国政府可以通过严格限制一些项目来降低预算赤字,比如出於税赋考量而对购房抵押贷款利率的调降,以及医保优惠.这样的限制措施亦能减轻市场扭曲程度,缩小收入差距.

OECD表示,鉴於对美国经济增长前景的展望温和,整个2013年美国将维持宽松货币政策.美联储也表示过,至少在2014年下半年前,将维持"超低利率"不变.

OECD预测美国今年的平均失业率为8.1%--4月曾触及该水准,2013年将降至7.6%.该组织警告称,失业率长期居高不下,使得失业状况可能变得更加难以解决.

"另一方面,最近的招聘活动动能可能预示劳动市场将出现比预期更快的复苏,这反过来也能扶持经济活动更快地恢复正常,"OECD称.

4月,美国1,250万名失业者中约有41.3%的失业时间已超过六个月.

包括伯南克在内的美联储决策者认为,失业的出现主要因为需求不足,这个问题能通过货币政策解决.(完)

--编译 白云;审校 沈以文

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