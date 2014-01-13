《信报》：耶伦睇实金发女孩

（1月13日财经评论）

耶伦睇实金发女孩 /习广思

踏入2014年，全球金融市场可说改朝换代。2006年，贝南奇成为联储局第14任主席，贝南奇延续了格林斯平的宽松政策，曾经讲笑话“从直升机上撒钱是对抗通缩、刺激经济之法”，因而被称为HelicopterBen。谁知他的说话在金融海啸后应验，联储局推三轮QE，就如撒钱的直升机。

全世界派钱，联储局有意无意成为世界央行，带领全球进入低息便宜资金的世代。贝南奇成功把美国救出通缩深渊，离任前启动直升机着陆模式，宣布减少买债，联储局要把不寻常的货币政策正常化。然而，直升机能否安全着陆，靠的是耶伦。耶伦成为联储局第15任主席，联储局进入耶伦时代。耶伦上周获参议院通过后，被称之为“16万亿美元的女人”。耶伦继续维护QE政策，重申买债及低息政策，都旨在推高房地产及股市，让资产拥有人消费更多，创造就业，带动经济复苏，再而推高工资收入；轻描淡写地反驳了QE令贫富悬殊更恶化的评论。另一点是耶伦对美国经济增长乐观，直言今年增长将超过3%，但复苏过程会非常缓慢，将延续刺激通胀至2%的目标，而房地产复苏将持续。耶伦的考验是一边要收水，平衡联储局政策；一边要刺激，维持增长之余，要令通胀温和回升。

换言之，冷静谦逊的耶伦，要管住美国经济这个“金发女孩”。童话故事的情节是，金发女孩闯入熊之家，枱面上有煮好的食物，女孩只挑不太热又不冷的食物，然后瞓个好觉。所谓“金发女孩经济”（GoldilocksEconomy）就是指这段不太热、不太冷，刚刚好的经济周期，经增复苏见增长，但通胀威胁又未到（熊未回来），这就是股市的黄金时间。如果熊一直未回来，女孩享受的时间愈长，投资者对前景的预期也更为乐观。这是眼下美国的写照，由去年下半年开始至今，情况没有改变，预期2014年经济增长约3%，通胀维持2%以内。美国在上世纪90中后期便明显有此特征，经济平均增长约5.5%，通胀约在2.5%水平，但市场当然未至于如此乐观。目前有人开始憧憬，2014年有机会是克林顿时代以来最理想的经济复苏时期。

加元独憔悴 /苏子

美国上周五公布的12月非农业职位仅增加7.4万个，大幅低于市场预期的增加19.7万个，并创下2年来的新低水准。疲弱的数据令市场担心美国就业市场的复苏步伐仍未稳定，并怀疑联储局会否在本月继续削减QE规模，故数据公布后，美元应声急挫；除兑加元外，兑其他主要货币均全线走低。美元兑加元未有下挫的原因，则与加拿大公布去年的12月就业数据亦令市场大感失望，并且较美国公布的更差有关，结果令加元的表现较美元疲弱得多，而美元兑加元亦因此急升至三年多来的1.0946加元新高水准，直迫2009年9月的1.0958加元高位，以及1.1加元重要心理关口，相信此关口在技术走势大好下，不难顺利突破。

至于最被市场看淡的日圆，却跟随其他主要货币上升，上周五欧洲收市后，美元兑日圆曾三度跌破104日圆关口，幸而低位仅见103.81日圆便已止跌回稳，未见下试更关键的103.73日圆支持。由于103.73日圆支援为去年上半年的高位阻力所在，同时亦是去年12月23日的103.73日圆低位，故可说是不容有失。上周美元兑日圆虽然曾两度跌破104日圆关口，但未跌至103.73日圆支持便已迅即止跌回升，反映大量看好美元兑日圆后市者均在汇价跌至接近103.73日圆支援附近时采取趁低吸纳的策略。

若然本周早段美元整体走势可以承接上周五的弱势继续往下寻底，相信美元兑日圆亦会面对庞大沽压，故本周美元兑日圆再度考验103.73日圆支援时，将会顺利跌破并触发此支援以下的庞大止跌沽盘，从而令汇价考验50天SMA关键支持（102.5）。短线而言，美元兑日圆的反弹若乏力升回104.7的即市阻力位以上，预料整体走势将以向下寻底为主。上周五欧罗兑美元所造的1.3687美元高位刚好与20天SMA阻力相若。若今天欧罗兑美元可以承接上周五的强势，顺利突破20天SMA阻力，预料随后将会进一步挑战20天保历加通道的1.3807美元顶部阻力及去年10月的1.3832美元高位阻力。一旦突破此高位阻力，预料整体走势以大涨小回的形式朝着1.4美元心理关口迈进。（1月11日）

美股潜在的隐忧 /习广思

中港股市最大隐忧来自A股，中资股占港股半壁江山；加上港股持续A股化，资金或多或少受到中国内地“水紧”影响，目前欧美股市状况仍好，左右港股走势的主要是中国因素。那么，美股又如何？经济不错、增长继续，股市连退市都不怕，那会怕什么？年初至今美股因为去年底升得太急而回吐，但周四晚股市表现告诉大家，美股的隐忧是因为经济太好，一旦经济增长复苏得太快，退市将退得更快，然后加息预期加快升温，令股市开始感到害怕。

美盛基金经理米勒（BillMiller）属价值投资派信徒，他认为美股属牛市格局，居安思危的话，令他担心的风险是经济增长得太快，万一增幅高达4%，万一失业率大幅下跌，将会驱使联储局加息。加息绝对是“赶客”，毕竟过了好几年低息的日子，目前市场预期2015年才有机会加息，经济增长快无疑是好消息，但也是股市调整的理由。去年欧美日股市大幅跑赢，大摩解构这些股市的回报。美股及欧股受惠估值上升，即资金涌入推高市盈率，日股则由盈利增长带动，主要原因是日圆持续贬值，利好日企盈利恢复。那么，新兴市场弱势的原因何在？附图解构各个股市去年的回报结构，贝莱德类似的分析，但这个图包含了亚洲新兴市场，比较起来更加清晰。

新兴市场股票的盈利及估值均下跌，资产正被derating。正如早两日所讲，仍未走出谷底。情况较好的亚洲新兴市场，估值也在下跌，盈利增长幅度相当小。新兴市场公司的盈利今年能否大升？估值会否获资金流入而大幅推高？即使曾被视为rerating最有希望的中资股，近期表现已叫人失去信心，整体新兴市场走势仍然疲弱。相反，去年估值已上升的欧美股市，今年的支持动力则非常视乎企业盈利，美国减少买债，欧美股市需要自力更生，逐渐减低对央行政策的依赖。至于日股，一切还看安倍晋三。中国内地股市继续疲弱，上证综指持续寻底，昨天跌至2,013点收市，愈跌愈接近去年6月低位水准，意味着A股再跌，有机会很快见到支持。怕只怕，止跌不代表回升，公司IPO空群而出、托市招数不见效、银行资金续紧，股市恐怕难以在一时三刻转为乐观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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