资产“大轮动”行情备受期待 但确凿证据仍不明显

路透伦敦2月15日 - 资产"大轮动"(Great Rotation)将成为2013年投资一大主题的论调众说纷纭,但别指望很快会有结论揭晓.资产"大轮动"是指资金从昂贵的债券撤出,回流到价值低估的股票.

新的一年才过了六周,要判断"大轮动"是否成形还言之过早;许多人认为资产"大轮动"有如一场冰河移动,可能要历时10年以上,才能逆转大型退休基金和保险基金一二十年来投资债市的热潮.

但在今年市场价格似乎已经高唱"轮动"主题曲之际,策略师开始紧盯每一条资金流动的消息,以寻找这个超级周期出现转向的铁证--这个转折点可能意味着债市长达近20年牛市的终结.

市场价格的确显示了情势已经转变.MSCI明晟的发达市场股指今年已涨近7%,新兴市场表现虽略逊一筹,也录得了1%的涨幅.

相对的,一些核心政府公债则出现罕见的负回报率,美国与德国10年期公债的回报率都在负2%左右.美林公司债指数约跌了1%,只有高收益债或垃圾债券的回报率还是正值.

但投资资金流动情况真的完全支持这些现象吗?

资金在2013年对股票的偏好已是无可争辩.今年头五周,大约有700亿美元资金净流入股票共同基金和上市交易基金(ETF),刷新了2000年的历史高位纪录,且是2012年全年净流入230亿美元的三倍还多.这些基金通常被视为散户或家庭存款投资活动的代表.

"我们的'大轮动'核心主题仍在上演,"美银美林首席投资策略师Michael Hartnett本周表示.美银美林十分鼓吹这套论点.Hartnett承认市场或许会偶尔出现动荡.

但质疑这套论调的人士反驳指出,资金流动情况尚未显现出逃离债券基金的迹象.

2013年,所有种类债券继续吸引大量资金流入,即使债券需求罕见地不如股票,而且市场普遍认为债券今年很难再达到四年平均每年流入5,500亿美元的表现.

根据摩根大通对高频共同基金和ETF的最新深入调查数据,今年头五周,全球债券基金净流入约300亿美元表现依然强劲,尤其是新兴市场债券基金.去年同期为400亿美元.

"今年迄今还没有证据显示出散户投资者从债市转到股市的轮动现象,"摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou本周向客户表示.

许多分析师反而是认为,这些新资金似乎来自于现金准备或存款--不过,近似现金性质的货币市场基金也有相当稳定的资金流入,削弱了'投资者不愿手持现金'的论点.

"从某种程度上来看,散户投资者似乎正把闲置资金或储蓄都投到债券和股票上,而投到货币市场基金的资金没有那么多,"Panigirtzoglou写道.

**现在判断为时过早**

那么,如果散户不顾市场价格走势、英国央行等关于通胀攀升的警告以及对垃圾债市场出现泡沫的忧虑,仍持续将资金送入股市和债市,则轮动的构想是否有错置之嫌?

路透全球资产配置调查显示,模型投资组合出现一些再平衡操作.1月股票配置升至九个月高位52.1%,债券持仓则降至五个月低位37.2%,为至少三年最大月度转变.

汤森路透旗下理柏亦给出大约2,800档混合资产品种、也就是有时会被称作为平衡型基金的配置数据,这些经理人根据他们对市场的观点更加自由地调整股票和债券持仓.

这样的数据倾向支持摆脱现金实际收益率为负值的观点,自2012年中以来现金持仓比重大幅降低五个百分点,截至1月的三个月内现金比率不到9%.数据亦显示过去一年随着股票持仓攀升,债券配置略为下滑.

但散户投资者活动只是市场的一个组成部分,尽管其透明度很高.德意志银行2012年数据显示,全球共同基金和ETF基金的资金池约为28万亿(兆)美元,而资金移动更为缓慢、态度更为保守的养老金基金和保险基金整体资金规模则达57万亿美元.

"大轮动"想法的要点就是,为期20年的债券牛市已近尾声.这波牛市开始于上述机构在监管当局、经理人与人口结构的压力之下,逐渐采取了"去风险"的投资组合.

多年低通胀所支持的这种长期转变,在四年信贷危机期间竞逐"安全"流动性资产的热潮下更为强化,并在央行货币刺激政策的购债操作中进一步被夸大.

虽然这些机构的目标配置不会很快改变,但随着时间推移,目标配置很可能会"正常化",因"核心"政府公债持仓变为负的实质利率,同时也影响其他债券,这使其投资报酬所面临的风险升高.

摩根大通的Panigirtzoglou指出,四国集团(美国、欧元区、英国和日本)央行的数据显示,养老基金与保险基金的债券配置比重在危机进展期间从40%跳升到了大约50%.数据显示,自那时以来这个比重就维持在历史高点,而股票比重不到30%.

只有这种目标配置发生改变,才会实现预测中的资金流动的巨大转向.但目标配置通常要每个季度或甚至每年才会被重新评估.

同时,如果目标配置维持原样且债券价格下跌,导致债券在资产组合中的价值下降,这些基金实际上将不得不买进更多债券,来履行现有的托管指令,以维持整体配置比重在50%.

Panigirtzoglou说,在这种情况下,"G4国家的养老基金与保险基金将可能停止任何可能的债券抛售动作."

就算"大轮动"已经开始,看来过程也将相当缓慢.(完)

(编译 隋芬/许娜/石冠兰; 审校 蔡美珍/张明钧)

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