全球市场跌声一片 因中国股市及美元大挫

路透伦敦8月24日 - 全球市场周一响起警报，因中国股市大跌近9%及美元和主要商品价格急跌，使投资者感到惊慌。

欧洲股市.FTEU3开盘下跌逾3%，此前亚洲股市跌至三年低点，因中国股市持续三个月的跌势有失控的风险。

避险的公债以及日圆和欧元上涨，因投资者普遍担忧中国放缓将引发全球经济减速。

“市场现在很恐慌。有点像亚洲1990年代末期的亚洲金融危机。投机客在卖出最脆弱的资产，”新生银行驻东京研究部门主管Takako Masai说。

在对美联储今年晚些时候加息存在明显质疑的情况下，美元指数下跌。美元兑日圆最新报121.05，亚洲盘中曾触及120.73，为7月9日以来最低。

澳元兑美元跌至六年低位，很多新兴货币也大跌，而市场纷纷避险，推动欧元兑美元至六个半月高位。

大宗商品市场再受新打击。布兰特和美国原油期货触及六年半低位，因担心全球供应过剩，以及中国需求可能放缓。

美国原油期货跌3%，至每桶39.20美元，布兰特原油期货跌2.4%，至每桶44.40美元。

期铜下挫2.5%，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及六年低位每吨4,920美元。期镍大跌4.6%，至2009年以来最低点每吨9,730美元。(完)

(编译 李春喜/王洋/王丽鑫；审校 高琦/张明钧)

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