（更正）分析：金融市场整装重新出发 惟审慎情绪犹存

《路透早报》--1月19日
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
（因译文有误，内文第八段改为“油价过去一个月领涨”，非“上个月”）
路透纽约3月14日 - 金融市场今年开局惨淡，现在准备重新来过。
股市、垃圾债券和大宗商品在整个1月及2月的多数时间都惨遭重挫，导致一些投资者退却，但如今这些市场基本上已重返2016年开始时的水准。
投资人和分析师尽管大受鼓舞，但对高风险资产长期上涨前景仍持审慎态度。一些人认为，由于经济持续脚步蹒跚，今年光景看来又很差，近期的市场反弹只是暂时喘息，而不是未来将有更好回报的预兆。
“人气正在改善，但也可能突然逆转，”Allianz Global Investors美国投资策略师Kristina Hooper表示。
展望未来，投资人称关键在石油、中国及美国联邦储备委员会(美联储/FED)。油价周一回落约3%，伊朗仍无意参加主要产油国联合冻产的行动。
其他主要资产的走势则与油价亦步亦趋，投资人把石油视为反映全球经济状况的指标。
“油价是一切的关键，”Doubleline Capital执行长Jeffrey Gundlach上周对路透表示。
油价过去一个月领涨，涨幅接近50%，已拉抬了通胀指标、风险信贷、股市及其他大宗商品价格。
沙特与俄罗斯率先就石油产量达成初步协议，再加上美国汽油需求出现令人振奋的迹象，推使美国原油上周站上每桶38美元。
只不过在一个月前，美国原油期货CLc1暴跌至略高于26美元的近13年低位。
铁矿石及铜价在改写新期低位后连袂劲扬，涨幅分别达到27%及11%。
大宗商品展开绝地大反攻，促使交易商回头审视股票、垃圾债券，及通胀保值债券等先前备受打压的资产。
标普500指数.SPX自近两年低位弹升逾9%，将年内迄今跌幅削减至仅约1%。据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，投资者在3月2日止当周挹注高达50亿美元进驻垃圾债券基金。
于此同时，备感振奋的投资者也削减安全但低收益的美国公债持仓，且放慢购进黄金的脚步。
然而，期货市场仓位显示，市场大涨多半源自投资者减持过度的空仓，而非投资者大举看多；而多头心态将促使成长导向的资产持续上扬。
根据瑞士信贷所追踪的对冲基金资料，其对股票的总曝险水平低落，逼近三年低位，由此可见投资者尚未拉高投资杠杆水平。
“投资人经历近期市场疲态后或许稍稍放轻松，但不应抱持任何幻想：因为挑战依旧。经济信号充其量算是好坏参半，继续印证乐观者和悲观者的论点，”贝莱德(Blackrock)全球首席投资策略师Russ Koesterich表示。
**关注央行**
中国政府加大支出，以及寄望欧洲央行推出更多刺激举措，亦助长风险资产偏好。
上周欧洲央行推出新一套政策措施，不过能否有效刺激支出和借贷，并压低欧元汇率到足以提振出口的程度，仍有待分晓。
在欧洲央行采取意外激进的举措前，中国也公布了旨在引导放缓的经济实现软着陆的刺激计划。
此外，股市和其他高风险资产进一步上行或下行是否有限，也视本周美联储政策会议结果而定，只不过影响较小。
美联储去年12月采取近10年来首次升息行动，并表达今年进一步升息将缓步为之。
由于尚不清楚股市和大宗商品当前涨势能持续多久，分析师建议投资人将部分获利落袋为安，并保持灵活。
“趁着好时候，抓住机会吧，”安联的Hooper说。
今年以来各类资产表现图表：
自2016年2月11日以来油价引领风险资产涨势相关图表：
(完)
(编译 戴素萍/龚芳张若琪 审校 张涛/杜明霞/王兴亚)
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
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