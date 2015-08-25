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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 25日 星期二 15:31 BJT

芬兰财长称没有英国就没有欧盟

芬兰财长斯图布（Alexander Stubb）周一称没有英国就没有欧盟，以力挺到访的英国财政大臣奥斯本。“我们的看法很简单，即没有英国就没有欧盟……这就是我们为何必须考量英国政府提出的疑虑的原因，”斯图布与英国财政大臣奥斯本会面后对记者说，“英国退出欧盟，对欧洲和英国而言都是一种嘲弄。”路透
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