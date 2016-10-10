综述：面对德银和英镑遭遇 财经领袖发出经济稳定风险新警告

路透华盛顿10月7日 - 在德意志银行可能遭到巨额罚款、英镑重挫和全球经济增长疲弱之际，全球财经领袖周五发出关于经济稳定风险的最新警告。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，美国司法部要求德意志银行为其在次贷危机中的表现缴纳140亿美元罚款，数额过大，将会破坏金融稳定。

“让我们希望这只是个起始要价，”迪塞尔布洛姆在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)与世界银行年会的场边对路透表示，“这类罚款完全是金额过高，正在损害金融稳定。”

德意志银行一直在努力改变围绕交易活动建立的商业模式。自从2008-2009年金融危机以来，随着新的监管规定出台，交易活动的获利变得越来越少。

“这个金融机构需要重组和加强实力，需要引入新的资本，不能随后让美国当局从中抽走数额更大的资本。客气点儿说，那样做实际上适得其反，”迪塞尔布洛姆表示。

美国财政部长雅各布·卢拒绝专门就德意志银行置评，但他表示，欧洲需要采取更多措施来确保区内银行业者拥有适当水平的资本，并能够应对未来的稳定性风险。

“我们也一直明确地指出，欧洲采取的努力不如美国那么多，而在有的时候，这方面做得越多越好，”雅各布·卢在一个记者会上表示，指的是上次危机之后针对美国银行业者提出了新的资本要求和监管规则。

德国财政部长朔伊布勒稍早表示，不能排除发生新的金融危机，而且IMF支持其长期以来关于“超宽松”货币政策给银行业带来风险的警告。

朔伊布勒在记者会上拒绝回答有关德意志银行状况的直接询问。

但他重申对“超宽松货币政策”的尖锐批评。

“爆发一场新危机的危险并未完全消失”，朔伊布勒表示。

IMF官员本周曾表示，德银需要重新评估其业务模式，以便在长期低利率令获利承压的情况下，保持盈利和资本水平。

德银股价周五上涨，之前路透报导称，持有该银行近10%股权的卡塔尔投资者并无出售持股的打算。

**英镑的“闪崩”**

英镑周五稍早出现“闪崩”，重贬逾10%，凸显出在英国即将就退出欧盟展开谈判之际，外界对该国经济稳定性的担忧。

迪塞尔布洛姆指出，这次闪崩反映出，投资人对英国政府可能采取“硬退欧”立场感到失望。

“如果传递的讯息依然是‘硬退欧’，如果那真是英国政府希望进行的方式，英镑会下跌就不会令人意外了。我认为目前出现的情况就是如此。”迪塞尔布洛姆对路透表示。

但财政大臣哈蒙德告诉记者，英国尚未决定将采何种磋商立场。之前首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)曾说，将于明年3月起展开为期两年的谈判进程。

“任何事都可谈。”哈蒙德说，包括英国-欧盟关税同盟的条款。

哈蒙德表示，本周稍早英镑下跌是因为特雷莎梅确认了英国肯定会脱离欧盟，且是“我预期会见到的动荡模式之一”。(完)