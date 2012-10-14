各国财长支持欧盟与美国维护经济增长的行动计划

* IMF成员警告称全球经济正在减速

* IMF成员赞同应对威胁的政策清单

* 目标锁定欧洲和美国,计划六个月後进行评估

* IMF总裁拉加德称政策分歧缩小

* 消息人士称西班牙下月将寻求援助

路透东京10月13日电---各国财长周六赞同一项政策改革清单,旨在促使欧洲和美国应对威胁全球经济增长的债务问题.

为了保持对彼此的压力,出席国际货币基金组织(IMF)会议的各国同意六个月後评估相关进展.

但他们的10页议程基本上是概述了以前拟定的措施,比如实施一项新的欧洲央行(ECB)购债计划和避免美国"财政悬崖".

推出政策清单和检查计划,等於承认IMF内部和许多新兴市场经济体对於先前政策响应情况的不满.面对全球经济所面临的重大威胁,原来的政策响应反应迟钝,而且是零敲碎打.

IMF总裁拉加德表示各国缩小了在如何实施政策方面的分歧,努力淡化IMF与德国在希腊等国削减赤字速度问题上的矛盾.

"我们可能不会就所有问题总是保持一致,但我认为大家对於集体行动将取得效果存在普遍共识,"她对记者表示.

在两日会议结束後发表的公报中,IMF成员警告称全球经济增长正在减速,而且仍然存在很大的不确定性与风险.

但代表188个成员的IMF指导委员会对各国为加强全球金融体系安全性已采取的行动表示赞赏,尤其是欧洲所采取的措施,尽管目前为止进展有限.

"各成员均认为,目前形势好於六个月以前,"上述委员会的主席--新加坡副总理尚达曼表示.

西班牙经济部长德金多斯表示,他感觉各国对西班牙的态度也缓和了.西班牙面临庞大的政府债务,对银行进行资本重组亦带来高昂成本,外界敦促该国申请救助.

欧元区消息人士表示,他们预计西班牙将在11月向欧元区申请金融援助.

"我们正在推进,我们正在采取措施,我们正在为此做准备,"一名直接参与关於西班牙潜在援助的资深官员表示,"事情将在11月见分晓."

然而,由於受政治考虑的制约,并没有什麽具体证据显示这次东京会议在解决全球债务问题方面取得了新进展.

距美国总统大选和中国领导层换届仅剩几周时间.欧元区决策必须取得各成员国的同意,俄罗斯财长认为这就像有17个船长在操纵一艘油轮.(完)

--编译 张涛;审校 王丽鑫

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。