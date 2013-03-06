版本:
中国
中国财经 | 2013年 3月 6日 星期三 09:41 BJT

财政部：1-2月财政收入同比增7.2% 财政支出增15.7%

路透北京3月6日 - 中国财政部周三公布，1-2月全国公共财政收入同比增长7.2%，财政支出增长15.7%。

财政部网站新闻稿称，前两个月全国财政收入特别是中央财政收入增幅较低，主要是受经济增长趋缓、实施结构性减税等影响。

数据显示，1-2月全国公共财政收入22,426亿元人民币，其中中央财政收入10,779亿元，同比增长仅有1.6%。

期内，全国公共财政支出16,105亿元，其中中央财政本级支出2,527亿元，同比增长9.2%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐