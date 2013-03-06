财政部：1-2月财政收入同比增7.2% 财政支出增15.7%

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国财政部周三公布，1-2月全国公共财政收入同比增长7.2%，财政支出增长15.7%。
财政部网站新闻稿称，前两个月全国财政收入特别是中央财政收入增幅较低，主要是受经济增长趋缓、实施结构性减税等影响。
数据显示，1-2月全国公共财政收入22,426亿元人民币，其中中央财政收入10,779亿元，同比增长仅有1.6%。
期内，全国公共财政支出16,105亿元，其中中央财政本级支出2,527亿元，同比增长9.2%。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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