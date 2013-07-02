财政部：研究完善农村金融机构定向费用补贴政策

路透北京7月2日 - 针对农村金融服务需求得不到满足的问题，中国财政部周二称，遵循重点扶弱、差别对待的原则，进一步研究细化政策标准，包括研究完善农村金融机构定向费用补贴政策，加大对中西部地区，尤其是基础金融服务薄弱地区的支持力度。

财政部网站刊登的新闻稿称，要继续用好用足现有政策，完善县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，进一步调动金融机构加大涉农贷款投放的积极性，并根据小额贷款公司涉农贷款增量奖励试点情况，研究完善政策内容，进一步发挥小额贷款公司支农支小的积极作用。

同时调动地方支持农村金融发展的积极性，进一步完善中央和地方的财权事权划分，引导和鼓励地方财政结合当地农村金融发展实际，出台相关政策措施，并进一步加大对中西部地区的政策倾斜力度，减轻中西部地区财力负担。

新闻稿称，由于农村经济基础依然薄弱，农村金融业务成本高、利润低、风险大的问题没有得到根本解决，农村金融供给仍然不足，与“三农”（农业、农民和农村）发展的金融服务需求不匹配。农村金融发展的体制、司法、信用等环境建设相对滞后，制约了农村金融的持续健康发展。

目前，中国县域地区的存贷比仅为57.6%，比县域以上地区低17.2个百分点，县域资金外流问题仍较为严重。结构上，中西部地区发展滞后于东部地区，县域以下地区发展滞后于县域地区。截至2012年末，中国仍然有1,696个乡镇没有银行业金融机构网点，其中绝大多数位于西部地区。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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